MİT, Nazım Hikmet’in Belgesini Yayınladı

MİT’TEN YENİ GİZLİ BELGE AÇIKLAMASI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni bir belgenin gizliliğini kaldırdı. Bu arşiv belgesinde, ünlü şair Nazım Hikmet’in imzasıyla “1950” tarih notu yer alıyor. Ayrıca, Nazım Hikmet’in “Davet” isimli şiirine ait birkaç dize de belgedeki yerini alıyor.

NAZIM HİKMET’İN ŞİİRİ YAYIMLANDI

MİT, Nazım Hikmet’e ait olduğu düşünülen çizim, el yazısı ve imzayı içeren bu arşiv belgesini yayımladı. Belgenin içeriği, şairin kaleminden çıkan önemli eserlerden birine ışık tutuyor. Paylaşılan belgedeki dizeler ise şu şekilde: “Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim… Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim… Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim… Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim.” – ANKARA