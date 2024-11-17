MİT Operasyonu: Serdar Tunagür Yakalandı

MİT’TEN NOKTA OPERASYON
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım sağladığı belirlendi. Geçmiş dönemde PKK/KCK lehine kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet gösteren Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun bir süre boyunca takibi altındaydı.
İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Tunagür, cezaevine gönderildi.