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MİT Operasyonu: Serdar Tunagür Yakalandı

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MİT’TEN NOKTA OPERASYON

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım sağladığı belirlendi. Geçmiş dönemde PKK/KCK lehine kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet gösteren Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun bir süre boyunca takibi altındaydı.

İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Tunagür, cezaevine gönderildi.

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