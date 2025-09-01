MİT Operasyonu: Siber Dolandırıcı Elebaşı Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT’in koordinesinde başlatılan bir soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü araştırmalar neticesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş.’yi yakaladı. Elebaşı konumundaki Ö.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden bir siber dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Teknik incelemeler sonucunda, bu şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Ayrıca, e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklemek için özelleştirilmiş yazılımlar kullanıldığı; bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura düzenlenmek suretiyle güven duygusu oluşturulduğu tespit edildi. İlanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketleri de kayıt altına alındı.

YASA DIŞI GELİRLERİN ARAŞTIRILMASI

Soruşturma sürecine, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM tarafından sağlanan teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edildi. MASAK ise örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiğini inceleyerek ortaya çıkardı.

İNTERNET SİTELERİ KAPATILIYOR

Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık amacına hizmet eden yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Elebaşı konumundaki Ö.Ş. de tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK

Yapılan incelemelerde, bu dolandırıcılık yapılanmasının yalnızca bireysel mağduriyetlere neden olmadığı, aynı zamanda ekonomik dengeyi tehdit ederek vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik faaliyetler yürüttüğü ve ulusal güvenlik açısından önem arz eden bir boyuta ulaştığı anlaşıldı.