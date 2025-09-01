MİT Operasyonu: Siber Dolandırıcılık Elebaşı Yakalandı

SORUŞTURMA VE OPERASYON

MİT koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda siber dolandırıcılık örgütünün elebaşı konumundaki Ö.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ

Gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, örgütün kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü gösterdi. Ayrıca, özel yazılım geliştirerek e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklediği ve bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenleyerek güven kazanmayı sağladığı tespit edildi. İncelemelerde, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketleri de kaydedildi.

KAPSAMLI İNCELEME VE HUKUKİ ADIMLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da soruşturmaya dahil edildi. USOM’un teknik desteğiyle şebekenin kullandığı altyapı belirlendi ve MASAK tarafından yürütülen incelemelerde örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Elde edilen bulgular ışığında, dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı ve gözaltına alınan örgüt mensubu Ö.Ş. de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ULUSAL GÜVENLİK TEHLİKESİ

Yapılan incelemeler, bu siber dolandırıcılık yapılanmasının yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmadığını, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu ve ulusal güvenlik açısında da önemli bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.