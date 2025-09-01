MİT Operasyonunda 1250 Site Kapatıldı

SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda siber dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı. Örgüt elebaşı Ö.Ş. tutuklandı. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden bir organize siber dolandırıcılık şebekesi belirlendi. Yapılan teknik analizler, grubun kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi.

DOLANDIRICILIK FAALİYETİNE DAİR DETAYLAR

Ayrıca, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar kullanılarak e-ticaret platformlarına sahte ilanlar yüklendiği, bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler sunularak güven oluşturulmaya çalışıldığı da tespit edildi. İncelemeler sırasında, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrim içi hareketleri kayıt altına alındı. Soruşturma çalışmalarına, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi.

USOM’un sağladığı teknik destek ile çetenin kullandığı altyapının belirlenmesi sağlandı. MASAK tarafından yürütülen araştırmalarla ise örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Ankara Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu operasyonu ortaklaşa gerçekleştirdi ve dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden elebaşı konumundaki Ö.Ş., mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı.