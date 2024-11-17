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MİT Operasyonuyla PKK Üyesi Yakalandı

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İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI SONUCU OPERASYON

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Serdar Tunagür’ün Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylemlere ve etkinliklere aktif olarak katılım sağladığı belirlendi. Daha önce PKK/KCK için kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet gösteren Tunagür, istihbarat birimleri tarafından uzun zamandır izleniyordu.

TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul’da tespit edilen PKK/KCK üyesi Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra, adli makamlara sevk edilen Tunagür, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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