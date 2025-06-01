MİT, Özgür Altun’u Pakistan’da yakaladı

MİT VE PAKİSTAN İSTİHBARATI İŞ BİRLİĞİYLE OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Turuncu kategoride aranan terörist Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun’u Pakistan İstihbaratı ile birlikte düzenlediği operasyonla yakaladı. MİT’in gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçişlerin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiği belirlendi. Bu şahsın aynı zamanda DEAŞ’ın medya ve lojistik alanında faaliyet gösteren ‘En üst düzey Türk DEAŞ Yöneticisi’ olduğu ortaya çıktı. Söz konusu yöneticinin Türkiye ve Avrupa’da konser alanları gibi kalabalık yerlere yönelik eylem düzenlenmesi talimatları verdiği tespit edildi.

YAKALANAN TERÖRİSTİN FAALİYETLERİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT’in gerçekleştirdiği istihbarat ve risk analizleri neticesinde, DEAŞ adına faaliyet gösteren ve DEAŞ’nın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusunun, Türkiye’den Afganistan’a örgüt mensuplarını yönlendirdiği belirlendi. Aynı zamanda bu kişi DEAŞ medya organlarında Türkçe yayınlar gerçekleştiriyordu. MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun’un bu faaliyetleri yürüttüğü ve terörden arananlar listesinde yer aldığı belirlendi.

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT, ISKP dış operasyonlar hücresini hedef alan ortak bir operasyon kapsamında, yasadışı yollarla Türkiye’den Afganistan’a geçmeyi planlayan Abu Yasir’in Pakistan’da faaliyet gösterdiğini öğrenmişti. Bunun üzerine bilgilendirilen Pakistan İstihbarat Teşkilatı (ISI), MİT’e gereken her türlü desteğin sağlanacağı sözü verdi. İki istihbarat kurumunun eşgüdüm içinde gerçekleştirdiği nokta operasyonu ile Abu Yasir, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye sınır dışı edildi.

ABU YASİR’İN İFADESİ VE MİT’İN ÇALIŞMALARI

Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun, ifadesinde Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine yönelik örgüt aktarımını yönettiğini, DEAŞ yayın organlarını yönettiğini ve dünya genelinde insanları eylemlere teşvik ettiğini belirtti. Ayrıca DEAŞ bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusunun olduğunu ve ISKP’nin insan kazanma, lojistik ve finans faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. MİT’in yürüttüğü çalışmalar sayesinde, DEAŞ’ın ülkemize yönelik eylem planları bozuldu, yanı sıra örgüte ait dijital materyaller de ele geçirildi.