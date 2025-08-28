MİT Raporlarıyla Sığınaklar İnşa Edilecek

Sığınak İnanları İle İlgili Önemli Açıklamalar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Akademisi’nin raporu sonrasında Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilecek sığınaklar hakkında bilgiler veren Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Doç. Dr. Berat Akıncı, “Sığınakların inşasına başlanılması çok kritik bir zamanda hayata geçiriliyor. Bunun altında MİT Akademisi’nin raporu yatıyor” sözlerini aktardı. Orta Doğu’da yaşanan son savaşlar ve gerilimler ışığında MİT Akademisi’nin hazırladığı raporlarla TOKİ, çalışmalara başlamış durumda. Türkiye’nin sığınak altyapısı, olası tehditlere karşı yeniden yapılandırılacak ve TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa edecek.

Sığınak İhtiyaçlarının Giderek Artması

Doç. Dr. Akıncı, Türkiye’nin birçok bölgesinin ateş çemberi içinde olduğunu vurgulayarak, “Sığınakların inşasına başlanılması çok kritik bir zamanda hayata geçiriliyor. Bunun altında MİT Akademisi’nin raporu yatıyor. Türkiye’nin maalesef dört bir tarafı ateş çemberi. Ukrayna-Rusya savaşı da dahil olmak üzere Orta Doğu’daki savaşları da hepimiz görüyoruz. Topyekun bunu düşündüğümüzde Türkiye’de sığınakların ne kadar elzem olduğunu fark ediyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

Mevcut Sığınakların Güncellenmesi Gerekiyor

Türkiye’deki mevcut sığınakların da günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Akıncı, “Etrafımız ateş çemberi ve bu ateşin Türkiye’ye sıçrama ihtimalini göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye gibi büyük ülkelerin bu tür planlamaları yapıyor olması gerekiyor. Tabii ki mevcut sığınaklar vardır ama bunların yeniden gözden geçirilip günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Savaş teknolojileri her geçen gün gelişiyor ve bizim sığınaklarımızı çeşitlendirip, detaylandırmamız gerekiyor” dedi.

Devlet Politikası Olarak Sığınak Projeleri

TOKİ’nin gerçekleştirdiği inşaatların asrın deprem felaketi ile birlikte öneminin yeniden ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Akıncı, sığınak projelerinin önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti: “MİT Akademisi dönem dönem böyle raporlamalar yapıyor. Bu raporlamalar çok önemli. TOKİ çok büyük, devasa inşaatlar yapıyor ve hem bilgi hem de tecrübe anlamında bunu yapabilecek nitelikte. Bu artık bir devlet politikası olarak bir an önce projelendirilip savaş durumunda insanların hemen gidebileceği, sığınabileceği yerlerin olması oldukça önemli. Kabine toplantısında bölgemizin içerisinde bulunduğu durum değerlendirildi ve ben bu kararı yerinde bir karar olarak değerlendiriyorum.”