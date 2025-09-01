MİT, Siber Dolandırıcılık Operasyonu Yürüttü

SORUŞTURMA VE OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma sonucunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, siber dolandırıcılık örgütünün elebaşı Ö.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şebeke üyeleri arasında yer alan Ö.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

Yapılan istihbari çalışmalarda, yurttaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması tespit edildi. Soruşturma sürecinde gerçekleştirilen teknik incelemeler, örgütün dolandırıcılık yapmak için kişisel bilgileri kullandığını ortaya koydu.

Operasyon sırasında, özel yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik olarak sahte ilanlar yüklenmiş olduğu bulundu. Bu sahte ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura belgeleri düzenlenerek güven duygusu oluşturuldu. Böylelikle, vatandaşların dolandırılması sağlandı. İncelemeler, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi aktivitelerinin de kaydedildiğini gösterdi.

YASA DIŞI GELİR VE PARA TRAFİĞİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, soruşturmaya Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) katıldı. USOM’un sağladığı teknik destek sayesinde şebekenin kullandığı altyapı tespit edildi. MASAK’ın gerçekleştirdiği incelemelerle de örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği belirlendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla faaliyet gösteren yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Elebaşı konumundaki Ö.Ş. da yakalandıktan sonra mahkemece tutuklandı.

ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEM

Yapılan incelemelerde, bu örgütün yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmadığı, ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden girişimlere de neden olduğu belirlendi. Böylece, ulusal güvenlik açısından da önemli bir boyuta ulaştığı görüldü.