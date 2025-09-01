MİT, Siber Dolandırıcılık Örgütünü Çökertti

MİT KOORDİNASYONUNDA SİBER DOLANDIRICI ORGANİZASYON ÇÖKERTİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dizi ortak operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda, siber dolandırıcılık organizasyonunun lideri konumundaki Ö.Ş. yakalandı ve gözaltına alınarak tutuklandı.

SİBER DOLANDIRICILIK YAPILANMASI

Gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapısı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik analizler, dolandırıcıların kişisel bilgileri kullanarak sahte faaliyetler yürüttüğünü gösterdi. Araştırmalarda, özel yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği, bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve faturalar düzenlenerek güven duygusunun oluşturulduğu belirlendi. Ayrıca, bu ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin de kaydedildiği tespit edildi.

YASA DIŞI GELİR KAYNAKLARI

Soruşturma sürecine, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM, şebekenin kullandığı altyapıyı tespit etmek için teknik destek sağlarken, MASAK ise örgütün yasa dışı gelir kaynaklarını ve para trafiğini araştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı.

ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ

Yapılan incelemelerde, bu dolandırıcılık yapısının yalnızca bireysel mağduriyetlere neden olmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden girişimlerde bulunduğu ve bu durumun ulusal güvenlik açısından önemli bir boyuta ulaştığı görüldü.