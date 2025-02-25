MİT’ten Başarılı Sınır Ötesi Operasyon

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT’in uzun süredir takibinde bulunan Temir Dükancı, dikkatle yürütülen bir operasyonla sınırda ele geçirildi. Bu önemli olay, terörle mücadelede kaydedilen büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HAİN SALDIRININ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

2013 yılında gerçekleşen Reyhanlı saldırısının sorumlularından biri olan Temir Dükancı, adaletin elinden kaçamadı. Güvenlik güçleri, Dükancı’nın Suriye’den Lübnan’a geçmeye çalıştığı anı son bir müdahale ile engelledi. MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan ve aynı zamanda Suriye istihbaratına bağlı bulunan Temir Dükancı’nın, Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye getirilmesine yardımcı olduğunu ve bu patlayıcıları taşıyacak araçları sağladığını tespit etti.

DÜKANCI’NIN PLANLARI

MİT tarafından detaylı şekilde izlenen Dükancı’nın, Suriye’deki gelişmeler nedeniyle Lübnan’a kaçmayı planladığı öğrenildi. Yurt dışındaki Türkiye temsilciliklerine yönelik saldırı planladığı ve bu plan kapsamında sahte pasaport arayışında olduğu belirlendi. “Turuncu kategori”de yer alan terörist Dükancı’nın tam konumunun belirlenmesinin ardından harekete geçildi. MİT’in Suriye-Lübnan sınırında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Suriye’den Lübnan’a kaçma aşamasındayken ele geçirilen Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. MİT, 2018’de saldırının diğer faillerinden Yusuf Nazik’i ve Ocak 2025’te Muhammed Dib Koralı’yı Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirdi.