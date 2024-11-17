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MİT’ten PKK Operasyonu: Serdar Tunagür Yakalandı

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MIT OPERASYONU İLE GÖZALTINDA

MİT’in gerçekleştirdiği başarılı istihbari çalışmalarla, Serdar Tunagür’ün Portekiz’de PKK/KCK adına yürütülen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı belirlendi. Daha önce PKK/KCK adına kırsal alanlarda ve Mahmur kampında faaliyet gösterecek şekilde tanınan Tunagür, uzun bir süredir istihbarat birimlerinin takibi altındaydı.

SERDAR TUNAGÜR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen Serdar Tunagür, düzenlenen bir operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra, adli mercilere sevk edildi. Burada tutuklanan Tunagür, cezaevine gönderilmek üzere işlemleri tamamlandı.

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