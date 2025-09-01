MİT’ten Siber Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

MIT KOORDİNASYONUNDA KAPSAMLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, MİT’in koordinasyonunda Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, siber dolandırıcılık örgütü lideri Ö.Ş. yakalandı. Mahkemeye sevk edilen ve elebaşı konumundaki Ö.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ

Yapılan detaylı istihbari araştırmalar sonucunda, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Soruşturma sırasında yapılan teknik analizler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünü gösterdi. Ayrıca, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yükleniyor; bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekontlar ve faturalar düzenlenerek güven duygusu yaratıldığı belirlendi. İnceleme sürecinde, ilanları ziyaret eden kullanıcıların IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi etkinlikleri de kaydedildi.

Soruşturmanın kapsamı genişletilerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) süreçlere dahil oldu. USOM’un sağladığı teknik destek ile şebekenin kullandığı altyapı tespit edildi, MASAK’ın incelemeleri sonucunda ise örgütün yasa dışı gelirleri ve para hareketleri belirlendi.

AZAMİ DÜZEYDE ÖNEM

Elde edilen bulgulara dayanarak, dolandırıcılık amacıyla faaliyet gösteren yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. İncelemeler sonucunda, bu yapılanmanın sadece bireysel mağduriyetlere yol açmakla kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni tehdit ederek vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu ve ulusal güvenlik açısından önemli bir alan oluşturduğu tespit edildi.