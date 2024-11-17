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MİT ve Emniyet’ten Terör Operasyonu: Tunagür Yakalandı

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PKK/KCK ÜYESİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Gerçekleşen istihbari analizler sonucunda Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif bir şekilde katıldığı belirlendi. Daha önce PKK/KCK adına kırsal alanlarda ve Mahmur kampında aktif görev alan Tunagür, istihbarat birimleri tarafından uzun bir süre boyunca takip ediliyordu.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK üyesi Serdar Tunagür, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen Tunagür, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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