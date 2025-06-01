MİT Ve ISI, DEAŞ Teröristini Yakaladı

ORTAK OPERASYONUN BAŞARISI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Pakistan’ın istihbarat teşkilatı ISI, terör örgütü DEAŞ’ın turuncu kategoride aranan sözde sorumlusunu yakaladı. Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında gerçekleştirilen ortak operasyonla ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçişlerin Türk kökenli bir birey tarafından organize edildiğini belirledi. Bu şahsın, aynı zamanda DEAŞ’ın medya ve lojistik alanlarına yönelik üst düzey yöneticisi olduğu tespit edildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu şahıs, Türkiye ile Avrupa’da yaşayan halkın yoğun bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatları vererek dikkat çeken bir profil çizdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ’ın Horasan yapılanması içinde “üst düzey Türk Medya sorumlusunu” temsil eden “Abu Yasir Al Turki” kod adlı Özgür Altun ortaya çıktı. Altun’un, Afganistan’da aktif olduğu ve Pakistan’a geçiş yapmayı planladığı belirlenince, Pakistan’ın istihbarat teşkilatı ISI de durumdan haberdar edildi.

ISI, MİT’e her türlü desteği sağlamayı taahhüt ederek, Türkiye’nin düşmanının Pakistan’ın da düşmanı olduğu mesajını verdi. Ortak operasyon gerçekleştirilerek, DEAŞ’lı terörist Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı ve Türkiye’ye sınır dışı edildi. Operasyonda, örgütün Türkiye’ye yönelik eylem planlarının engellenmesi, yeni unsurların kazanımının önlenmesi ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi gibi önemli kazanımlar elde edildi.