Mitsubishi Electric, Enerji Verimli Teknolojilerle Çalışıyor

ENERJİ VERİMLİ TEKNOLOJİLERİYLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KATKI

Mitsubishi Electric, iklim değişikliği konusundaki mücadelelerini yenilikçi ve enerji verimli teknolojilerle sürdürüyor. Şirket, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevresel sorumlulukların önemini bir kez daha vurguluyor. 2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu doğrultusunda “net sıfır” hedefini sürdüren Mitsubishi Electric, sürdürülebilir bir gelecek için vizyonunu ön plana çıkarıyor. “Changes for the Better” (Daha İyiye Doğru Değişimler) sloganıyla daha iyiye ulaşma hedefini benimseyen şirket, çevresel politikalarını global ölçekteki tüm faaliyet alanlarına entegre etmeyi amaçlıyor.

FARKLI ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirket, farklı iş kollarında enerji verimli ürünler sunmanın yanı sıra, karbon nötr üretim süreçleri, döngüsel ekonomi uygulamaları ve sürdürülebilir dijital dönüşüm projeleriyle geleceğe yatırım yapıyor. “Karbon Nötralizasyon”, “Döngüsel Ekonomi”, “Emniyet & Güvenlik”, “Kapsayıcılık” ve “Refah” başlıkları altında beş ana alana odaklanıyor. Bunun yanı sıra, fabrika otomasyonundan iklimlendirme sistemlerine kadar enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiler sunma misyonunu sürdürüyor. Yapay zeka destekli sistemleriyle verimliliği artıran Mitsubishi Electric, uzun ömürlü ve tasarruflu çözümler geliştiriyor. “3D i-See Sensör” gibi yapay zeka teknolojileri sayesinde, kullanıcıların konumlarını ve vücut sıcaklıklarını algılayarak gereksiz enerji tüketimi önleniyor.

UZAKTAN YÖNETİM MÜMKÜN

“MelCloud” teknolojisi ile cihazların uzaktan yönetilmesi mümkün hale geliyor. Bu, bireysel ve ticari kullanıcılar için enerji tasarrufu, bütçe kontrolü ve merkezi yönetim kolaylığı sağlıyor. Fabrika otomasyon sistemleri alanındaki “e-F@ctory” konsepti, üretim verilerini akıllı karar araçlarına dönüştürerek işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı oluyor ve karbon ayak izlerini azaltmaya katkı sunuyor. Enerji verimliliği odaklı girişimlerini yenilikçi ürün ve çözümlerle destekleyen Mitsubishi Electric, şirketlerin sera gazı emisyonlarını iklim bilimiyle uyumlu biçimde azaltma taahhüdü olan SBT onaylı emisyon azaltım hedefleriyle Paris Anlaşması’na tam uyum sağlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

2021’de geri dönüşüm hedeflerine ulaşan şirket, “Çevresel Plan 2025” ile hedeflerini bir adım ileriye taşıyor. Japonya’daki sıfır enerjili “SUSTIE” binası ve “Serendie” dijital platformu, sürdürülebilirlik vizyonunun somut örnekleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi” doğrultusunda çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir arada ele alıyor. “Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP)” iklim değişikliği ve su güvenliği alanındaki “A Listesi”nde yer alarak, Birleşmiş Milletler’in “7/24 Karbonsuz Enerji Sözleşmesi”ne katılıyor ve global ölçekte enerji verimliliği çalışmaları yapıyor. Şirket, 2031’e kadar fabrikalarında ve ofislerinde, 2051’e kadar ise tüm değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, açıklamalarında Dünya Çevre Günü’nün çevre bilincini artıran sadece sembolik bir gün olmadığını ifade ediyor. Saraçoğlu, bu günün gezegenin geleceği adına toplumsal sorumlulukları yeniden düşünmek için önemli bir fırsat sunduğunu aktarıyor. “Enerji verimliliği odaklı çözümlerimizle iklim değişikliği mücadelesine katkı sunarken, 2050 net sıfır hedefimize ulaşmada kararlılıkla ilerliyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine alarak çevresel, toplumsal ve teknolojik dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz” diyor.