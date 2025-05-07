Mitsubishi Electric Türkiye, Go Digital Fuarı’nda inovasyon sunacak

MITSUBISHI ELECTRIC TÜRKİYE FUARDA YENİLİKLERİNİ TANITACAK

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, Go Digital Türkiye Fuarı’nda endüstriyel dijitalleşme alanındaki yenilikçi ürün ve çözümlerini sergileyerek ziyaretçilerle buluşuyor. Şirketin yaptığı açıklamada, otomasyon konsept ve çözümleriyle işletmeleri geleceğe taşımayı hedefleyen Mitsubishi Electric Türkiye, dijital dönüşümdeki öncü teknolojilerini tanıtma ve üretim süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik çözümlerini paylaşmak için Bursa’da 8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuara katılacak.

MİTSUBISHI ELECTRIC FUARDAKİ SUNUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Servo Motion ve PLC Ürün Müdürü Ali Kıbrıslı, fuarda “Fabrikalarda Dijitalleşme Çözümleri” isimli konferans çerçevesinde bir sunum gerçekleştirecek. Bu sunumda, üretim hatlarındaki veri analizi yöntemlerinin kullanımı, bu yöntemlerin üretim verimliliğine katkıları ve firmanın bu konudaki yazılımsal ve donanımsal çözümleri ele alınacak. Bununla birlikte, Mitsubishi Electric Türkiye’nin bölgedeki fabrika otomasyon sistem entegratörlerinden BDK Otomasyon da fuara katılarak “RV-5AS-D” robot sistemini, “Poko Yoke” standını ve “ICONICS SCADA” çözümünü ziyaretçilere sunacak. ICONICS SCADA teknolojisi ise dijital izleme ve kontrol sistemlerinin saha uygulamalarındaki etkinliğini katılımcılara göstermek için profesyonel ekran üzerinden bir demoyla tanıtılacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE EĞİTİME DESTEK

Açıklamada, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel’in görüşlerine de yer verildi. Geçgel, fuarda fabrikaların dijitalleşme sürecine yön veren teknolojilerini sektör profesyonelleriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca “Bursa, sanayi gücü açısından bizim için stratejik öneme sahip şehirlerden biri. Yalnızca ticari faaliyetlerimizle değil, uzun yıllardır devam eden üniversite ürün bağışlarımızla da genç nesillerin nitelikli eğitim almasına destek oluyoruz. Bu sayede Bursa’nın eğitim altyapısına katkı sağlamayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

SANAYİ 4.0’DA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKLAR

Geçgel, “Sanayi 4.0″ın temel taşları arasında yer alan veri analitiği, yapay zeka ve akıllı otomasyon çözümleri ile üretimde verimliliği artırmayı hedeflediklerini aktarırken, “Go Digital gibi etkinlikler, sektörün dönüşümüne hız kazandırıyor. Biz de Mitsubishi Electric Türkiye olarak bu dönüşümde önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.