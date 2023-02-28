MİT’ten Irak’a operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği terör eylemini gerçekleştiren teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK’lı Ramazan Güneş’i, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirdi.

Operasyona ilişkin bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Alparslan Çınar, “MİT tarafından Süleymaniye’de kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Güneş örgüt tarafından güvenli bölge olarak görülen Süleymaniye’deki operasyonla ele geçirildi. 12 eylemde bizzat yer alarak 60 güvenlik personelinin şehit edilmesinde aktif rol oynamıştı. Nokta operasyonla gözaltına alınıp Türkiye’ye getirildiğini ifade edebiliriz. Yaklaşık 1 yıldır süren operasyonla düğmeye basıldı.” ifadelerini kullandı.