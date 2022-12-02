MİT’ten kritik operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de düzenlenen kritik operasyonda PKK’nın sözde Tel Tamir sorumlusu İbrahim Muhammed Nasır’ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİT, PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu ‘Kemal Pir’ kod adlı Mohammed Nasır’ı Suriye’de etkisiz hale getirdi.

Öte yandan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 24 Kasım 2022 günü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir TIR’ın dorsesinin altına saklanarak yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine, Jandarma ekiplerince (3) kişinin bulunduğu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Krk.K.lığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada TIR’daki (3) erkek şahıstan (1)’inin “Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” ve “Kasten Öldürme” suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi.