MİT’ten Kuzey Irak’a operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, eli kanlı terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Delal Azizoğlu’nun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden ‘Raperin’ kod adlı Delal Azizoğlu, MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, birkaç gün önce terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi de Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirmişti.
Operasyon 275 kilometre derinlikte gerçekleştirilmişti.