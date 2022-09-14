Milli İstihbarat Teşkilatı, Mahmur Kampı’na gerçekleştirdiği operasyonda PKK’lı terörist Hatip Güney ve Aya Süleyman’ı yakaladı.

MİT’in Kuzey Irak’ta PKK’nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı’na düzenlediği operasyonda Şahan/Cihan kad adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı/Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman Türkiye’ye getirildi.

PKK/KCK’nın kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019’da illegal yoldan Van’ın Başkale ilçesi üzerinden İran’a geçen Hatip Güney’in, buradan Irak’a geçerek eğitim aldığı belirlendi.

MİT’ten Mahmur Kampı’na operasyon

Daha sonra Mahmur Kampı’na gönderilen Güney’in, ideolojik ve silahlı eğitimin ardından sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Aya Ahmet Süleyman’ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015’te katıldığı, Suriye’den 2017’de Irak’a geçip Gara’da eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018’de Mahmur Kampı’na geçtiği belirlendi.