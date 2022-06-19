Ana Sayfa Gündem MİT’ten operasyon: PKK’nın kritik ismi etkisiz MİT’ten operasyon: PKK’nın kritik ismi etkisiz MİT, PKK'lı terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. 19 Haziran 2022 Paylaş WhatsApp Twitter Facebook Email Print Telegram LINE Viber Linkedin MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. İstanbul parçalı az bulutlu enter location 22.7 ° C 22.7 ° 22.1 ° 68 % 7.2kmh 40 % Paz 24 ° Pts 25 ° Sal 26 ° Çar 27 ° Per 28 ° ÇOK OKUNANLAR YKS maratonunda ikinci gün 19 Haziran 2022 Stoltenberg: Savaş yıllarca sürebilir 19 Haziran 2022 Kalın: İsveç adım atmazsa, müzakereler ilerlemez 19 Haziran 2022 MİT’ten operasyon: PKK’nın kritik ismi etkisiz 19 Haziran 2022 Kaçak göçmenler ülkesine gönderildi 19 Haziran 2022 Katil kocadan ‘akıl sağlığı raporu’ talebi 19 Haziran 2022 Daha Fazla Göster