MİT’ten PKK’ya ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadeleye dair gerçekleştirilen operasyonlarda PKK’ya ağır darbe indirildiğini duyurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 1 Ocak 2019 ile 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ’nün sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi. Ayrıca, örgütlerin sözde istihbarat gücüne de darbe vurularak planları deşifre edildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist sınır ötesine düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Örgüt yönetiminde bulunan 8 terörist de yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

MİT’in son yıllarda terörle kaynağında mücadele doğrultusunda geliştirdiği yöntem, teknik ve beşeri kapasite artışı PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri üzerinde büyük baskı oluşturuldu.

Farklı bölgelerdeki yerel istihbarat faaliyetleriyle son yıllarda başarılı operasyonlara imza atan MİT, uzun süren takipler ve anlık istihbaratlar sonucu çok sayıda terörist faaliyeti eyleme dönüşmeden bertaraf etti.

Bu istihbaratları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşan Teşkilat, güvenlik güçleriyle koordineli yaptığı operasyonlarda, örgütlerin “güvenli bölge” olarak nitelediği yerlerde bölgelerde dengeleri değiştirdi.

Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar düzenledi. PKK’ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen “Rojda” kod isimli Dilbirin Kaçar ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’a yönelik 2015’teki terör saldırısının firarı son faili PKK’lı terörist Savaş Çelik’in de aralarında olduğu 8 terörist yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Son olarak terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu “Kendal Ermeni” kod adlı Şahin Tekintanğaç MİT tarafından özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

2022’de PKK/YPG/KCK’nın üst düzey yöneticilerine operasyonlar düzenlendi

MİT, PKK/KCK kontrolündeki Irak/Sincar’daki Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araca 28 Ocak 2022’de operasyon düzenledi. Nokta atışıyla vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG’li terörist “Hebat Gever” kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat 2022’deki MİT operasyonunda öldürüldü.

MİT, PKK/YPG’nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı “Ronahi Kobani” kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden “Dilar Halep” kod adlı Ranya Henan’ı, 20 Şubat 2022’de Aynularab’da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu, 2015’ten bu yana Irak’ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT’in ikna çalışması neticesinde 14 Nisan 2022’de Türkiye’ye getirildi.

MİT’in yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar’da yakalanan V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), 18 Nisan 2019’da Irak’tan Türkiye’ye getirildi.

İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye’den kaçırma planlarına taşeronluk yapan 14 şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat 2022’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

PKK/YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu nokta atışıyla vuruldu

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın’ı 17 Nisan 2022’de Suriye’nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla vurdu.

MİT, PKK terör örgütü üyesi “Hayri” kod adlı Ekrem Üstek’i 15 Mayıs’ta Suriye’nin Aynularab bölgesinde saklandığı yerde, terör örgütü PKK-HPG’nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu “Ahmet Rubar” kod adlı Mehmet Erdoğan’ı Irak’ın kuzeyindeki Musul’da 21 Mayıs’ta, Cemcemal’de PKK’nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu “Dılhaz Gabar” kod adlı Mehmet Doğan’ı Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de 2 Haziran 2022’de düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.