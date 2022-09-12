MİT’ten PKK’ya ağır darbe

MİT, terör örgütü PKK’nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak’ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Erbil’de yerel istihbarat ağının yardımıyla tespit ettiği Şahan kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.

Şahan kod Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu, anlık istihbaratla öğrenen MİT, kısa sürede harekete geçerek, PKK’lı grubun izini dağlık alanda buldu.

Hakkında arama-yakalama kararı bulunan Şahan kod adlı Vedat Aksaç’ı hedef alan çalışma kapsamında MİT, 05.09.2022 tarihinde operasyonu gerçekleştirdi.

MİT’in yaptığı operasyonda beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale gelen Şahan kod adlı Vedat Aksaç, PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015 yılında Türkiye’den kaçarak PKK’nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam etti.

Bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındı. İllegal olarak metropollere gönderilmek üzere iken MİT’in takibine girdi.