MİT’ten PKK’ya ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı bültenle aranan PKK’lı Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım’ın yakalandığını duyurdu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçundan kımızı bültenle aranan “Lehenk” kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren “Alişer” kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

MİT’ten terör örgütüne üst düzey darbe

Terörist Çiçek’in Tunceli ve Ağrı’daki 8’i asker 9 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıların failleri arasında olduğu öğrenildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu 25 Ağustos 2020’deki saldırının da failleri arasında yer alan Çiçek’in Suriye ve İran’da, Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.