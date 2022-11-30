MİT’ten PKK’ya darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonlarda Fatma Onur’un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye’de terör örgütü PKK’nın istihbarat sorumluları arasında yer alarak çeşitli faaliyetler yürüten Fatma Onur, özellikle Irak Süleymaniye bölgesi ve kırsalında, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemden ötürü Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hedef listesine girdi.

MİT ajanlarından oluşan özel ekip, “Kinda Maraş” kod adlı Fatma Onur’un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı bir çalışma başlattı. Fatma Onur’un Kandil’den gizli bir görev kapsamında Sincar’a gönderildiği, Sincar’da istihbari faaliyetlilerini izlemek amacıyla sorumluluğuna getirildiği tespit edildi.

Bölgedeki saha ajanları vasıtasıyla Onur’un yerini tespit eden MİT, operasyon için harekete geçti. Onur, Sincar’da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.