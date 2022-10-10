MİT’ten Sincar’a operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), eli kanlı terör örgütü PKK’nın lojistik sorumlularından Çekdar Kaya’yı ülkeye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (Mİt) Kuzey Irak’ta yeni bir nokta operasyona imza attı.

PKK/KCK terör örgününün lojistik sorumlularından Çekdar Kaya yakalanarak, Türkiye’ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kaya, terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2015’te katıldı.

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 2016’da, Sincar’da ise 2017’de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar’da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi.