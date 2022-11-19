MİT’ten Suriye’de dev operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de düzenlenen operasyonlarda 11 DAEŞ’l teröristin yakalandığını bildirildi.

DAEŞ’li teröristler tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarının da yer aldığı 3 örgüt evi Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları neticesinde tespit edildi.

MİT’in istihbarat ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar neticesinde 11 DAEŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.