Ana Sayfa Gündem MİT’ten Suriye’de nokta operasyon MİT’ten Suriye’de nokta operasyon MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu Sulayva'yı etkisiz hale getirdi. 6 Kasım 2022 Paylaş WhatsApp Twitter Facebook Email Print Telegram LINE Viber Linkedin MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu “Azad” kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva’yı Suriye’de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. İstanbul açık enter location 17.7 ° C 17.7 ° 17.1 ° 48 % 3.6kmh 0 % Paz 20 ° Pts 16 ° Sal 16 ° Çar 16 ° Per 16 ° ÇOK OKUNANLAR Kilometre düşürene 10 yıl hapis 6 Kasım 2022 İklim aktivistlerinin hedefi bu kez Goya’nın tabloları 6 Kasım 2022 Fransız vekile ‘ırkçılık’ cezası 6 Kasım 2022 Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti 6 Kasım 2022 BM yetkilisinden Musk’ın Twitter kararlarına tepki 6 Kasım 2022 Mangaldan zehirlenen genç yaşamını yitirdi 6 Kasım 2022 Daha Fazla Göster