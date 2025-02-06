Mix Flip 2 Batarya Kapasitesi Açıklandı

XIAOMI MIX FLIP 2’NİN ÇIKMA TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ

Xiaomi’nin beklenen Mix Flip 2 akıllı telefonu, bu yıl piyasaya sürülüyor. Yeni bir sızıntıya göre, cihazda 5.100 mAh batarya bulunacak. Bu kapasite, önceki model olan 4.780 mAh’den daha büyük ama daha önce belirtilen 5.600 mAh ile 5.700 mAh arasında beklenen kapasiteden biraz daha küçük. Gözlemlenen zorluklar, büyük bir bataryayı kompakt yapıda bir cihaza yerleştirmekte ortaya çıkıyor. Mix Flip 2’nin, 2024 yılının ikinci çeyreğinde, yani Nisan ile Haziran arasında kullanıcılara sunulması planlanıyor. Önceki bilgilere göre telefonun yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağı yönündeydi, ancak şimdi daha net bir zaman dilimi var.

BATARYA KAPASİTESİ VE ÖZELLİKLERİ

Yeni modelin, suya karşı dayanıklılığı sağlayan IPX8 sertifikasına sahip olması ve ayrıca 50W kablosuz şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, geliştirilmiş bir menteşe mekanizmasının yanı sıra kadınlar için özel tasarımlar ve çeşitli renk seçenekleri sunacağı da söyleniyor. Mix Flip 2’nin, Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olan ilk flip tarzı katlanabilir telefon olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

KAMERA VE TASARIM GELİŞMELERİ

Daha önce sızan bilgiler, Mix Flip 2’nin, orijinal Mix Flip modeline göre daha ince bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, telefotografik kameranın yerine 50 MP ultrageniş açılı bir kameranın kullanılacağı ifade ediliyor. Cihazın kamera sistemi, çift kamera düzeni ile devam edecek.