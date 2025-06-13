MKE Ankaragücü, 2. Lig’de yarışacak

2. LİG’DE YARIŞMACI BİR TAKIM OLMA HEDEFİ

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, 2. Lig’de mücadele eden bir ekip olacaklarını ve sarı-lacivertli takımı hak ettiği yere taşımak istediklerini dile getirdi. Mayıs ayında yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Tekin, yeni dönemlerinin zorlu bir süreçle geçeceğini ifade etti. Futbol takımının transfer yasağına ilişkin olarak Tekin, “İlk öncelik transfer yasağını kaldırmak kesinlikle değil. Öncelik iç huzurdur. Personelin, futbolcuların maaşları daha önemli.” dedi. Göreve geldiğinde tesisin elektrik faturasının ödenmediğini belirten Tekin, “Önce Ankaragücü’nün yaşamsal faaliyetlerini sağlayacağız, sonra transfer yasağı aşamasına geçeceğiz.” şeklinde konuştu.

ANKARAGÜCÜ RUHUNU ORTAYA KOYMAK

Hedefi olan bir camiaya ait olduğunu vurgulayan Tekin, “Şartlar ne olursa olsun 2. Lig’de yarışmacı takım olacağız. Ankaragücü bir yere gittiği zaman geldiği belli olmalı. Ankaragücü ruhunu göstermeliyiz.” ifadesini kullandı. Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas’a sözlü teklifler geldiğini belirten Tekin, “Cephas çok önemli bir futbolcu. Şu anda resmi olmasa da sözlü teklifler geliyor.” dedi. Tekin, “Ankaragücü’nden ayrılacak oyuncular da buraya bir katkı vererek gitmeli.” diye ekledi.

FINANSAL DESTEK İHTİYACI

2. Lig Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu’na 2 yabancı futbolcu oynatma talebinde bulunduğunu belirten Tekin, kulübün kasasına sezon öncesi 400 milyon lira girmesi gerektiğini vurguladı. Kulübün eski başkanlarından Faruk Koca’nın açıklamalarıyla ilgili bilgiler veren Tekin, “2 milyar liranın üzerinde bir borç var. Bunun içinde faiz yok.” açıklamasında bulundu. Kısa vadede 800 milyon borcun yüzde 50’sinin bulunması gerektiğini vurgulayan Tekin, “Eylül ayına kadar 400 milyon lira kasamıza girmezse sıkıntı yaşarız.” ifadelerini kullandı.

MKE İLE GEÇMİŞ ALACAKLARIN ALINMASI

Gazi Ercüment Tekin, kulübün önemli paydaşlarından biri olan MKE ile geçmiş yıllardan alınması gereken ücretlerin olduğunu söyledi. “İyi niyetli görüşmelerle çözerek onları alacağız.” diyen Tekin, sponsorluklar konusundaki hedeflerini de aktardı. “MKE’nin, büyükşehrin, ilçe belediyelerinin devreye girmesiyle sezon başlayana kadar 400 milyon TL’yi kasamıza koymalıyız.” dedi.

DESTEK VE DELEGE KAMPANYASI

Ankaragücü’nün onursal başkanı olarak Mehmet Yiğiner’den destek aldıklarını söyleyen Tekin, Yiğiner’in sarı-lacivertli camia için önemli bir isim olduğunu belirtti. Yönetimle birlikte başlattıkları delege kampanyasında 400 yeni üye kazandırdıklarını ifade eden Tekin, “Hedefimiz önce bin, sonra üç bin, daha sonra beş bin yeni üye.” diyerek Ankaragücü taraftarının desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Taraftarların kombine alması ve mağazalardan ürün satın almasının önemine değinen Tekin, bu durumun Ankaragücü’nü güçlendireceğini belirtti.