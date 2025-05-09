Mke Ankaragücü 2. Lig’e Düşme Tehlikesi Yaşıyor

ANKARAGÜCÜ’NÜN DÜŞME TEHLİKESİ

Trendyol 1. Lig’de kritik bir son haftaya giren Mke Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig’e düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 45 puanla küme düşme hattında yer alan Mke Ankaragücü, 1. Lig’den düşecek 4. takım olma ihtimaline sahip. Yarın Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçı, Ankaragücü için hayati önem taşıyor. Takım, bu maçı kazanması halinde diğer maçların sonuçlarına odaklanacak.

KAZANMAK YETMEYEBİLİR

Sarı-lacivertliler, Amed’i yendiği takdirde Manisa FK, Sakaryaspor ve Pendikspor maçlarından gelecek haberleri bekleyecek. Ankaragücü, ikili averajda gerisinde olduğu Manisa FK ile 45 puanla son haftaya girdiği için, Ege ekibinin Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maça odaklanacak. Eğer MKE Ankaragücü maçı kazanırken Manisa FK puan kaybederse, Başkent ekibi ligde kalacak.

BİR ŞANS DAHA VAR

MKE Ankaragücü’nün beraberlik durumunda ise Manisa ekibinin kaybetmesini bekleyeceği biliniyor. Takım kaybederse ligde kalma şansı kalmayacak. Sakaryaspor karşısında kazanma durumunda ise sarı-lacivertlilerin bir ihtimali daha bulunuyor. Eğer Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor’a kaybederse Ankaragücü kümede kalacak. Ancak Manisa FK maçı kazanırsa, düşen son takım Sakaryaspor olacak. MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor aynı puanla ligi tamamlarınca, Ankaragücü sezonu küme düşerek tamamlayacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’de “üç büyükler” dışında en fazla sezon geçiren kulüp olmakla beraber, daha önce sadece bir kez 2. Lig’e düştü. Ankaragücü, 2012-2013 sezonunda büyük maddi sıkıntılar yaşarken ligden düştü. 4 sezon 2. Lig’de kalan Ankaragücü, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste şampiyonlukla tekrar Süper Lig’e yükselmeyi başardı.