Mke Ankaragücü, 2. Lig’e Düştü

MKE ANKARAGÜCÜ 2. LİG’E DÜŞTÜ

Trendyol 1. Lig’de 48 puan toplayan MKE Ankaragücü, üçlü averaj sonucunda küme düşen ikinci kez 2. Lig’e gitmiş oldu. Mustafa Kaplan yönetimindeki takım, son 3 haftada 9 puan elde etmesine rağmen Manisa FK ve Pendikspor’un gerisinde kaldı. Böylece, Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor’dan sonra 2. Lig’e düşen dördüncü takım olarak tarihe geçti.

TARAFTARLARDAN BEKLENMEDİK SEVİNÇ

Ankaragücü – Amedspor maçının son dakikalarında ilginç bir olay yaşandı. Ankaragücü taraftarları, Ümraniyespor – Manisa FK maçında Ümraniye’nin gol attığını düşünerek büyük bir sevinç yaşadı. Teknik ekip ve taraftar, bu golün ardından kutlamaya başladı. Ancak bu sevinç, gerçek sonun ortaya çıkmasıyla yerini hayal kırıklığına bıraktı. Manisa FK’nın Ümraniyespor’u yenmesi sonucunda Ankaragücü, üçlü averajla küme düştü.

Bu durum, stadyumu dolduran yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli taraftarın yönetime tepki göstermesine neden oldu. Son haftalardaki çabalarına rağmen, üçlü averaj ile 2. Lig’e düşen Ankaragücü, yanlış gol anonsu sayesinde kısa süreli bir sevinç yaşarken, ardından büyük bir hüsranla karşılaştı.