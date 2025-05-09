MKE Ankaragücü Antrenmanlarını Tamamladı

ANKARAGÜCÜ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maç için tüm hazırlıklarını tamamladı. Küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan başkent temsilcisi, yarın saat 16.00’da seyircileri önünde oynayacağı bu önemli karşılaşma öncesi son çalışma programını gerçekleştirdi.

SON ANTRAMAN BEŞTEPE TESİSLERİ’NDE YAPILDI

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Kaplan eşliğinde gerçekleşen antrenman, aerobik koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5’e 2 top kapma oyunu ile devam etti ve ardından fonksiyonel alanda oyun ve özel çalışmalarla sona erdi.