Haberler

MKE Ankaragücü Antrenmanlarını Tamamladı

ANKARAGÜCÜ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maç için tüm hazırlıklarını tamamladı. Küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan başkent temsilcisi, yarın saat 16.00’da seyircileri önünde oynayacağı bu önemli karşılaşma öncesi son çalışma programını gerçekleştirdi.

SON ANTRAMAN BEŞTEPE TESİSLERİ’NDE YAPILDI

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Kaplan eşliğinde gerçekleşen antrenman, aerobik koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5’e 2 top kapma oyunu ile devam etti ve ardından fonksiyonel alanda oyun ve özel çalışmalarla sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Atakum’da 3 Kişi Yaralandı, 1 Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
Haberler

Siirt’te 14 Yaşındaki Çocuk Kayıp

Siirt'te Kezer Çayı'nda kaybolan 14 yaşındaki Mustafa K. için arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.