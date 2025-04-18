MKE Ankaragücü’de Bakkal Görevden Ayrılacak

TEKNİK DİREKTÖR BAKKAL’IN AÇIKLAMALARI

MKE Ankaragücü’nün Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında 2-1 kaybettikleri Manisa FK karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bakkal, maçta rakiplerine herhangi bir tepki veremediklerini ifade etti ve “Rezil oynadığımız bir maç. Hiç tepki vermediğimiz bir ilk yarı. Çok ucuz goller yediğimiz bir ilk yarıydı. Özellikle geçen hafta Bolu maçındaki 2-0’dan dönüşün devamını bekliyorduk” dedi. Bakkal, takımının tepkisizliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, “Bu benim dördüncü maçım. Hayatımda gördüğüm en tepkisiz takım” açıklamasında bulundu. Yaşanan sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, “Bu maç böyle oynanmaz. Bunun da sorumlusu bensem benim. Ben 5. hocayım. Benle de olmayacaksa olmayacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Buradaki 3 maç, 4 maç bana yıkılırsa yıkılsın hiç umurumda değil” ifadelerini ekledi.

Bakkal, mevcut durumu kabul edemediğini belirterek, “İlk yarı zaten hiçbir şey yapmadık. Rakibe değmedik bile. Bunun sorumlusu bensem ‘tamam’ ben sorumluyum. Kelle koltukta gidiyoruz. Ne yapacağız yani. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hoca hatalı” açıklamasında bulundu. İyi bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, “İyi oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Ne yapacağım iyi oyuncuyu, artık sinirlerim bozuk. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz” açıklamasını yaptı. Bakkal, sahadaki durumdan rahatsız olduğunu belirterek, “Elimde olsa 11 değişiklik yaparım. Kimsenin burada kenarda durmasına da gerek yok” dedi. Ayrıca, görevi bırakacağını ifade ederek, “Ben Ankaragücü için geldim. Ne maddi ne de başka bir talebim olmadı” dedi.

MANİSA FK İLE MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Maçla ilgili Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise zorlu bir mücadele verdiklerini belirterek, “9 puanlık bir maçtı bizim için. Geldiğimiz ilk günden beri yenmeye mahkum bir oyun oynamak zorundayız” dedi. Taşkın, takımındaki eksik yönleri tamamlamak için çalışmalarının sürdüğünü ve bu maçla birlikte takımlarının 6. maçını oynadığını belirtti. “Aslında takım olarak bir mesafe almıştık ama bunu sonuca yansıtamıyorduk” ifadesini kullanan Taşkın, oyuncularına maç öncesinde “Bu maç, belki 10 yıl sonra çocuklarınıza anlatabileceğiniz güzel bir hikaye olacak” dedi. Takımının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, “Rakibe alan ve zaman vermediler. İlk yarı muhteşem bir Manisa FK vardı” değerlendirmesinde bulundu. Ek olarak, “Kadro genişliğim çok fazla yok. Oyuna hamle olarak soktuğum her oyuncum görevini eksiksiz bir şekilde getirdi” dedi.