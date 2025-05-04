Mke Ankaragücü, Emre Gökdemir’i 3-2 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Aktepe

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Mehmet Şengül

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü kadrosu: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül (Dk. 64 Mert Kula), Süleyman Luş, Hasan Ayaroğlu, Oğuzhan Ayaydın, Erkam Develi (Dk. 68 Orhan Nahırcı), Rcoca (Dk. 46 Alper Burak Duman), Ezeh (Dk. 46 Ali Dere), Dembele (Dk. 46 Hamza Kılıç)

MKE Ankaragücü kadrosu: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Diogo Aleksis Özçakmak (Dk. 35 Cephas), Mahmut Tekdemir, Schulz, Dalcio (Dk. 76 Rakoczy), Cem Tuna Türkmen (Dk. 57 Yusuf Emre Gültekin), Ali Kaan Güneren, Rotariu (Dk. 76 Miraç Şimşek), Hayrullah Bilazer, Owusu (Dk. 76 Laura)

GOLLER

Maçta goller şu şekilde gerçekleşti: Dk. 42 ve 63 (penaltıdan) Owusu, Dk. 66 Cephas (MKE Ankaragücü), Dk. 45 ve 90+7 Uğur Kaan Yıldız (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

KIRMIZI VE SARI KARTLAR

Maçın 85. dakikasında Orhan Nahırcı (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü) kırmızı kart gördü. Sarı kartlar ise Dk. 61 Oğuzcan Çalışkan ve Dk. 86 Caulker (yedek kulübesinde) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü) için verildi.

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.