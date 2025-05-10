MKE Ankaragücü, Finale Yükseldi, 81-54

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ KAZANÇ

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finalinin 3. ve son karşılaşmasında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Konya Büyükşehir Belediyespor’u 81-54 mağlup ederek finale yükseldi. TOBB ETÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu maçın ilk periyodu, 26-10’luk skorla başkent ekibinin lehine sonuçlandı. İkinci çeyrekte de etkili bir performans sergileyen MKE Ankaragücü Ikon Menkul, devreyi 39-31’lik skorla önde tamamladı.

ÜSTÜN PERFORMANS DEVAM EDİYOR

Üçüncü periyotta da üstün bir oyun sergileyen MKE Ankaragücü Ikon Menkul, son çeyreğe 64-45’lik bir skor avantajıyla girdi. Son periyotta da rakibine karşı etkili bir mücadele gösteren başkent temsilcisi, maçı 81-54 kazanarak play-off serisinde durumu 2-1 yaptı ve finale yükseldi. Bu sonuçla MKE Ankaragücü Ikon Menkul, finalde Esenler Erokspor’un rakibi oldu.