MKE Ankaragücü Hazırlıklarını Başlattı

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maça hazırlanmaya başladı. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan başkent takımı, 10 Mayıs Cumartesi günü kendi seyircisi önünde gerçekleştireceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

ANALİZ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman öncesi bir analiz toplantısı düzenlendi. Futbolcular, toplantının ardından sahaya geçerek aerobik koşu ve topla koordinatif ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, 5’e 2 top kapma oyunu ile devam etti ve son maçta forma giyemeyen oyuncuların yer aldığı dar alanda oyun ve özel çalışmalarla sona erdi.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Kaplan, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol atan Owusu ve Cephas ile gollerin asistini yapan Rotariu ve Schulz’e çeyrek altın hediye ederek önceki maçta başlattığı geleneği sürdürdü.