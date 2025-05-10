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MKE Ankaragücü İkinci Kez Düştü

TRABZONSPOR KÜME DÜŞÜYOR

Trendyol 1. Lig’de gerçekleştirilen üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü, kulüp tarihinin ikinci kez 2. Lig’e geçiş yaptı. Mustafa Kaplan yönetimindeki ekip son 3 maçında 9 puan kazanmasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor ile bunu başaramadı. MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig’e düşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor’un ardından 4. takım oldu. Süper Lig’de en fazla mücadele eden kulüplerden biri olan Ankaragücü, daha önce yalnızca bir kez 2. Lig’e düşmüş bulundu.

KÜME DÜŞME SÜRECİ

MKE Ankaragücü, maddi sıkıntılarla dolu bir 2012-2013 sezonunda 2. Lig’e düşmüştü ve 2024-2025 sezonunda da benzer bir durumla karşılaştı. Kulüp, üst üste iki sezon boyunca küme düşme tehlikesinden kurtulamıyor. Önceki sezon Süper Lig’de düşen MKE Ankaragücü, bu sezon 1. Lig’de aynı akibeti yaşadı.

MKE Ankaragücü taraftarı, maç sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı. Manisa FK’nın, Central Hospital Ümraniyespor’a attığı gol sonrası Eryaman Stadı’nda sessizlik hâkim oldu. Takımın küme düşmesiyle birlikte, stada gelen yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli taraftar yönetime tepkilerini dile getirdi.

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