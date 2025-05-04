MKE Ankaragücü Kazandı, Mutluyuz

ANKARAGÜCÜ’NDE KAZANÇ VE HEDEFLER

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında MKE Ankaragücü, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 mağlup ederek gerekli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Kaplan, takımın kazandığı için mutlu olduklarını ifade ederken, son hafta maçında galip gelerek ligde kalmayı umduklarını belirtti. Kaplan, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Kazandık ama zaman daraldı, son bir final maçımız kaldı. Geldikten sonra 2’de 2 yaptık, inşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçını da kazanacağız” dedi. Ayrıca, son haftada kendilerini bekleyen durumla ilgili düşüncelerini paylaşan Kaplan, “Camia olarak kazandığımız için mutluyuz ama keşke istediğimiz sonuçlar olsaydı,” şeklinde konuştu.

KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜ ÖVDÜ

Kaplan, Ankara Keçiörengücü’nün de başarılı bir takım olduğunu dile getirerek, “Sezon başında iyi bir giriş yaptılar. Bana göre play-off’u şanssız bir şekilde kaçırdılar. Çok iyi oyuncular aldılar ve kulüp yapılanmasında Sedat başkan güzel işler yaptı” ifadelerini kullandı. MKE Ankaragücü olarak, genç oyunculara da şans verdiklerini söyleyen Kaplan, maçı kazanmanın yanı sıra geleceğe dair umutlarını da dile getirdi. Ek olarak, “Devre arasında konuştuk ve sonuçta maçı kazandık. Keçiörengücü’ne de başarılar diliyorum,” dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN BAŞARISI VE İLERİ GİDEN YOL

Bir basın mensubunun Gençlerbirliği’nin kazanmasını sorması üzerine Kaplan, “Gençlerbirliği’nin kazanması başkent futbolu için sevindirici. İnşallah onlar Süper Lig’e çıkar, biz de ligde kalırız,” yanıtını verdi. Kaplan, “Son hafta da olsa biz son düzlüğe kadar savaşacağız ve bu ligde kalacağız,” diyerek takımının kararlılığını vurguladı.

YILDIRIM’IN DEĞERLENDİRMESİ

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nün teknik sorumlusunu Mehmet Yıldırım ise, maçla ilgili fazla konuşmayacağını belirtti. Yıldırım, “Verilen penaltıyı hepimiz gördük, komik bir penaltıydı,” dedi. Ayrıca, hocası Sedat Ağçay’ın yönetim kuruluyla görüşme yapacağını belirtirken, daha fazla açıklama yapmadı.