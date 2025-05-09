Mke Ankaragücü, Küme Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

MKE ANKARAGÜCÜ NEDEN ZORDA? DÜŞME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Trendyol 1. Lig’de son haftaya girdiğinde MKE Ankaragücü, büyük bir krizle karşılaşıyor. Tarihinde ikinci kez 2. Lig’e düşme tehlikesi olan MKE Ankaragücü, 45 puanla küme düşme hattında yer alıyor ve bu durumun zorluğu hissediliyor. Sarı-lacivertlilerin yarın Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç, durumlarını önemli kılıyor. Ancak yalnızca bu maçı kazanmanın yeterli olup olmayacağı belirsiz.

EŞİT PUANDA MANİSA FK İLE YARIŞ

Diyarbakır ekibini yenmesi durumunda, MKE Ankaragücü, Manisa FK, Sakaryaspor ve Pendikspor maçlarından gelecek haberleri beklemek zorunda kalacak. MKE Ankaragücü, ikili averajda geride olduğu için öncelikle Manisa FK ile olan durumuna odaklanacak. Ege temsilcisi Central Hospital Ümraniyespor’a karşı maçında puan kaybı yaşarsa, MKE Ankaragücü’nün ligde kalma şansı artacak. MKE Ankaragücü galip geldiğinde, bunun yanı sıra Manisa FK’nın puan kaybetmesi gerekecek.

Eğer MKE Ankaragücü berabere kalırsa, Manisa FK’nın kaybetmesini bekleyecek. Kaybettiklerinde ligde kalma umudu sona erecek. MKE Ankaragücü’nün Sakaryaspor’a karşı avantajı var. Eğer Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor’a kaybederse, MKE Ankaragücü’nün kümede kalma ihtimali yanına ekleniyor. Manisa FK maçı kazanırsa, son küme düşen takım Sakaryaspor olacak.

Küme düşme riski, MKE Ankaragücü için geçmişten gelen ağır bir yük. Süper Lig’deki 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüplerden biri olan MKE Ankaragücü, daha önce sadece bir kez 2. Lig’e düştü. Bu düşüş, 2012-2013 sezonunda büyük maddi sıkıntılar yaşandığında gerçekleşti. 4 sezon geçirdikleri bu ligden, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste şampiyonluklarla Süper Lig’e geri döndüler. Şimdiki koşullar ise mücadelelerinin ciddiyetini artırıyor.