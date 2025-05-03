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MKE Ankaragücü Maç Hazırlıklarını Tamamladı

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında, yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, serbest aerobik koşu ve topla koordinatif ısınma hareketleriyle başladı.

ANRENMANIN İÇERİĞİ

Futbolcular, ardından 5’e 2 top kapma oyunu oynadı. Takım, 10’arlı iki gruba ayrılarak fonksiyonel alanda jokerli oyunlar oynadı. İdman, soğuma hareketleri ile sona erdi. Sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmayan Ertaç Özbir ile Erten Ersu ise takımdan ayrı kaldı.

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