MKE Ankaragücü, Maç İçin Hazırlanıyor

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ ANALİZİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankara Keçiörengücü ile oynanan maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Yukarıya tutunmamız gereken bir maçtı. Final maçımız kaldı” ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında gerçekleştirilen karşılaşmada MKE Ankaragücü, deplasmanda rakibini 3-2’lik skorla mağlup etti.

OLUMLU VE OLUMSUZ GELİŞMELER

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplano, “Bugün güne biraz üzücü bir haberle başladık. Bu üzücü haberimizdeki konu da bizim oyuncumuz Rakoczy’nin babasını kaybetmesi. O da gelip bize bu olayı anlatınca ben kendisine izin vermek istedim, ‘Gidebilirsin’ dedim. İster istemez takıma da biraz yansıdı moral bozukluğu” şeklinde belirtti. Hedeflerine yönelik önemli bir adım attıklarını ifade eden Kaplan, “Yukarıya tutunmamız gereken bir maçtı. Final maçımız kaldı. Biz geldikten sonra 2’de 2 yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız Amed maçını da kazanacağız” diye özellikle vurguladı.

SICAK HAVADA YAPILAN MÜCADELE

Kaplan, “Sonrasında da bizim altımızdaki ya da üstümüzdeki takımlara bakıp ona göre bir yol çizeceğiz. Bugün havanın verdiği sıcaklık, sabahki üzücü haber biraz bizim takımımızı etkiledi. Keçiörengücü, Ankaragücü oyuncularını da tebrik ediyorum. Sıcak havaya rağmen iyi bir maç oldu. 5 gol izlediler” diyerek maçın hem zorluğunu hem de keyfini de dile getirdi.