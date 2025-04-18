MKE Ankaragücü, Maçta 2-1 Kaybetti

PASİF HÜKÜMETİN KÜME DÜŞMEMİ KOLAYLAŞTIRDIĞI HABERİ

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında kritik bir maça çıkarak Manisa FK ile karşılaştı. Başkent ekibi, deplasmanda oynanan bu mücadeleyi 2-1’lik skorla kaybederek küme düşme hatında yer almayı sürdürüyor. Maçın ardından teknik direktör Mesut Bakkal, oyuncular hakkında oldukça çarpıcı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TEKNİK DİREKTÖRÜN ÇARPICI AÇIKLAMALARI

Mesut Bakkal, basın toplantısında, “Soyunma odasına para geliyor, dil döküyoruz, konuşuyoruz, oyuncuların umurunda değil. Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok. Ben şimdi gidiyorum. Benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular, adamlar mücadele etmiyor. Bu nasıl bir oyun! Bu nasıl mücadele! Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter. Ben buraya sırf Ankaragücü hatırına geldim. 1 TL de para konuşmadım. Ama nasıl bir tablo ile karşılaştım. Bu nasıl vurdumduymaz oyuncu grubu yahu! Sorun bensem alın, bırakıyorum” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

MKE Ankaragücü, bu sezon içindeki zor zamanları atlatmak adına birden fazla teknik direktör değişikliği gerçekleştirdi. Dolayısıyla, Mesut Bakkal dahil toplamda 5 teknik direktör, bu sezon sarı-lacivertli ekibin başında görev aldı. Cihat Arslan, Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı gibi isimler de bu süreçte MKE Ankaragücü’nün teknik direktörlüğünü üstlendi. Bu sezon ayrıca, bir maçta yardımcı antrenör Hakan Demirkan da takımın başında sahaya çıktı.

KÜME DÜŞME KORKUSU HAFİFLEMİYOR

Trend 1. Lig’de zor günler geçiren ve ateş hattında yer alan MKE Ankaragücü, 35 maç sonunda yalnızca 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak toplamda 39 puan topladı. Bu sonuçlarla takım, 17. sırada yer almakta. Ligde 4 takımın küme düşeceği düşünülünce, sarı-lacivertli ekip için tehlike oldukça büyük hissediliyor. Alt sıralardaki durum, Ankaragücü’nün geleceği açısından oldukça kritik öneme sahip.