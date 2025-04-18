Mke Ankaragücü, Mağlubiyetle Yerle Yeksan Oldu

MKE ANKARAGÜCÜ’NDE AĞLAR DİNMİYOR

MKE Ankaragücü’nün Manisa FK’ya karşı oynadığı maç sonrasında yaşanan üzüntü, malzemeciden taraftara herkesin gözyaşlarına neden oldu. Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Manisa FK deplasmanında karşılaşan MKE Ankaragücü, 2-1’lik skorla mağlup olmasının ardından, kulübün malzemecisi, futbolcular ve birçok Ankaragücü taraftarı hüsranı derinden hissetti. Özellikle, basın toplantısında konuşan teknik direktör Mesut Bakkal, kulüp yönetimiyle görüşerek takımdan ayrılmayı düşündüğünü ifade etti. Takım otobüsüne binmeden önce yapılan futbolcu açıklamaları da, takımda ruh eksikliği olduğunu ortaya koydu.

DÜŞÜK PERFORMANS VE YETERSİZLİK

Basın toplantısında 2-1’lik maç hakkında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, “Rezil oynadığımız bir maç. Bu maç böyle oynanmaz. Ben bu takımdaki beşinci hocayım. Dört maça çıktım, 3 mağlubiyet 1 beraberlik var. Hayatımda bu şekilde 14-15 tane takımı kümeden kurtardım. Bu maçlar böyle oynanmaz.” ifadelerini kullandı. Bakkal, takımın performansını eleştirerek, “İlk yarı hiçbir şey yapmadık topa bile değmedik. Sorumlusu bensem tamam, ben sorumluyum. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz, değiştirme şansım olsa 11 tane oyuncu değiştirirdim.” şeklinde konuşarak, yönetimle döndüğünde ayrılmak istediğini belirtti.

TARAFTAR VE FUTBOLCULAR ARASINDA SINIR

Maç çıkışında otobüs önünde konuşan takım kaptanı Mahmut Tekdemir ise, takımın ruh eksikliği ve sorumluluk paylaşımına vurgu yaptı. “Takımda ruh yok. Futbolcular olarak sorumlusu biziz. Küme düşmeyi kabul etmiyoruz.” diyen Tekdemir, takımda yaşanan başıbozukluğu görünce şaşkınlığını dile getirdi. Kaleci Ertaç Özbir de, “Bu oyuncularla bu ligde olmaz. Ben bu ligde ne oyuncularla oynadım. Onlarla kıyasladığımda bu takımdakilerle bir yere gelemeyiz.” ifadeleri ile takımın içinde bulunduğu durumu eleştirdi. Özbir, öncelikle kendilerine bakmaları gerektiğini belirtti.

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