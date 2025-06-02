Mke Ankaragücü, Şehit Yakınlarına Locayı Ayırdı

ANKARAGÜCÜ’NDEN ANLAMLI BİR KARAR

MKE Ankaragücü Kulübü, 2025-2026 sezonu için Eryaman Stadı’ndaki 1 No’lu locayı şehit ve gazi yakınlarına ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, bu kararı alma sebebini şöyle duyurdu: “Vatan uğruna canını hiçe sayan kahramanlarımızın emanetlerine minnet borcumuz var.”

VEFA DURUŞU HER MAÇTA YAŞANACAK

Kulüp, “Bu borcun bir nişanesi olarak, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak 1 No’lu locamızı 2025/26 sezonu boyunca şehit ve gazi yakınlarımıza ayırma kararı almış bulunuyoruz. Bu locada her maç, sadece bir futbol karşılaşması değil; bir vefa duruşu, bir teşekkür, bir dualaşma yaşanacak.” ifadeleriyle duyurmuş oldu. Takım, kahramanların varlığının mücadelelerine güç katacağını ve diriliş yolculuklarına ilham vereceğini de vurguladı. “Aziz hatıralarına saygıyla, ailelerine gönülden bağlılıkla…” sözleriyle, bu özel locanın anlam ve önemini pekiştirdi.