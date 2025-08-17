MKE Barut Fabrikası’nda Yangın Çıktı

YANGINDA YARALANAN İŞÇİLER

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası’nda barut kurutma makinasında meydana gelen yangında iki işçi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, barut kurutma makinasında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlenme meydana geldi.

YARALILARIN DURUMU

Alevlerin etkisiyle, Y.E. (42) ile F.M.Ü. (29) isimli işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan Y.E.’nin yüzünde üçüncü derece yanıklar oluştuğu, F.M.Ü.’nün ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İNCELME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı. Yetkili birimler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Kırıkkale Barut Fabrikası’ndaki bu üzücü olay, endüstriyel güvenlik konularını bir kez daha gündeme getiriyor.