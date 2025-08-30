MKE, Çarşamba’da 4 Tesis Kuracak

DEVLET YATIRIMIYLA YENİDEN CANLANIYOR

Samsun’da, 750 bin metrekarelik arazisi olan Çarşamba Şeker Fabrikası’nın devrini gerçekleştiren Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), burada 4 tesis kuracak ve bomba üretim planları gündemde bulunuyor. 1989 yılında faaliyete geçen ve 2011 yılından bu yana atıl kalan Çarşamba Şeker Fabrikası, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle MKE’ye devredildi. Şu anki aşamada, tesiste çeşitli tabelalar asılmakta ve çevre duvarları örülmeye başlanmakta. Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Sonkaya, eski makinelerin sökülerek diğer fabrikalara aktarılmakta olduğunu belirtti.

İKİ YIL İÇİNDE FAALİYETTE OLACAK

Sonkaya, “Mevcut binaların kullanılamayacağı bilgisine ulaştık. Yetkililer bu konuda açıklama yapacaktır.” dedi. Ayrıca, yeşil alan zorunluluğu nedeniyle 400 bin metrekare orman arazisinin MKE’ye devredildiğini ifade ederek, “Toplam 750 bin metrekarelik alanın duvar çalışmaları bitme aşamasında. Orman arazisi de yeşil alan olarak kullanılacak.” diye ekledi. Sonkaya, Çarşamba’da ara eleman eksikliğine çözüm bulmak istediklerinin altını çizerken, OSB içinde 24 derslikli meslek lisesinin açılmasının planlandığını ve bu okulun Makine Kimya Meslek Lisesi olarak faaliyet göstereceğini vurguladı.

NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİLECEK

MKE’nin 2 yıl içinde Çarşamba’da faaliyete geçeceğini açıklayan Sonkaya, fabrikada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceğini, çalışanların %60-70’inin beyaz yaka olacağını ve mavi yakalı iş gücünün büyük bir kısmının da Çarşamba’dan sağlanacağını ifade etti. “Toplamda 4 tesis kurulacak. Bunlardan biri, millileştirilmiş ürüne ait ana fabrika olacak, diğerleri de buna entegre tesisler olacak. Bomba üretimi de gündemde.” şeklinde bilgi verdi. Sonkaya, bu yatırımın Çarşamba ve Samsun için önemli olduğunu belirterek, “İlçe ve şehir adına ses getirecek, gurur verici bir proje.” dedi.