MKE’de Casusluk: Bilgileri Kim Çaldı?

İSMET SAYHAN’IN TUTUKLANMASI

MKEK’in eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Sayhan ile bağlantılı olarak Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner gözaltına alındı ve ilgili şirketlere kayyum atandı. Sayhan ve gözaltına alınan diğer şüphelilerin faaliyetleri, devletin hassas birimlerine yönelik teknoloji casusluğu konusunda kritik bilgiler taşıyor. Sanıklar, yalnızca teknik bilgileri değil, aynı zamanda kritik tesislerde görev yapan deneyimli personeli transfer etme çabası da içinde bulunmuş. Savcılık soruşturması, Sayhan ve kayyum yönetimindeki ASSAN şirketinin yöneticilerinin, gizli bilgileri cep telefonlarında tutup karşılıklı olarak paylaşacak kadar cesur hareket ettiğini ortaya koydu.

MKE BİLGİLERİNİN SIZDIRILMASI

Sayhan’ın tutuklanmasına rağmen, soruşturmanın geçmişi daha eskiye dayanıyor. MKEK, ASSAN ve İsmet Sayhan’ın adı geçen “TSK’nın top mermisi tedarikine dair planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması” olayıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını daha önce duyurmuştu. Bu durum, Sayhan’ın suç örgütü bünyesinde yer aldığını gösteren bilgilerle sonuçlandı. Sayhan ile bağlantılı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanırken, 7’si serbest bırakıldı. Sayhan dosyası, İBB soruşturmalarında kritik bilgiler sağlayan Aziz İhsan Aktaş’ın tehdidiyle ilgili haberler sayesinde yeniden gündeme geldi. Sayhan, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamalarıyla tutuklandı.

SAYHAN’IN İFADELERİ

MKEK’in eski Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayhan, avukatlık mesleğinden geliyor. Sayhan’ın 26 Ağustos’ta alınan ifadesinde “Cem Sefa” takma ismini de kullandığı, bu isimle kitaplar yazdığı anlaşıldı. Gelirinin aylık 500 ile 600 bin lira arasında olduğunu söyleyen Sayhan, kendisini “Avukat ve öğretim görevlisi” olarak tanıttı. Sayhan, Selahattin Yılmaz ile ilişkisini anlatırken, “Selahattin Yılmaz isimli şahsı 2019’dan itibaren tanırım. Kendisinin Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında avukatlığını yaptım. Yaklaşık 1 yıl önce dosyası sonuçlanınca avukatlığını bıraktım” dedi. Ancak savcıların başka belgelerle ilişki hakkında detay sorması, Sayhan’ın Yılmaz ile ‘mesafeli’ bir ilişkisi olmadığını gösterdi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN TEHDİTİ

Savcılık ifadesi, Sayhan’ın İBB soruşturmalarında önemli bilgiler sağlayan biri olduğunu gösteriyor. İfadesinde, Aziz İhsan Aktaş’ı tanıdığı ve iddiaya göre “tehdit” ettiği belirtildi. Sayhan, bu duruma ilişkin “Bahse konu şahsın ifadesindeki hususlar benimle alakalı değildir. Selahattin Yılmaz ile böyle bir olayla alakalı da görüşmedim” şeklinde yanıt verdi.

Savcılar, Sayhan’a MKEK görevi sırasında kimlerle ihale bilgileri paylaştığını ve kritik personelin başka şirketlere transferi konusundaki ilgisini de sordu. Sayhan’a yöneltilen “Savunma Sanayi alanında gizli bilgilerle ihalede üstünlük sağlanmasına aracılık edip etmediği” gibi sorulara genel yanıtlar verdi. Sayhan’ın tutuklanmasından sonra ASSAN isimli şirkete kayyum atandı ve yöneticileri gözaltına alındı. Sayhan, bu şirkete “profesyonel destek” sağladığını ifade etti. Sayhan, MKEK’deki kısa görev süresinde Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emir Öner ile iki kez görüştüğünü belirtti, ancak bu görüşmelerin nedeni hakkında açıklama yapmada zorlandı.

GİZLİ BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Sayhan, Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ile iki kez görüştüğünü kaydederken, savcıların bir başka sorusu ilişkilerinin daha derin olduğunu ortaya koydu. İddialara göre, Sayhan, Öner’e gizli bilgileri telefon üzerinden iletti. Sayhan, bu durumu ise şöyle izah etti: “Görüntülerle ilgili olarak paylaşımı hatırlamıyorum. Ancak benim gönderdiğim herhangi bir bilgi bulunduğunu düşünmüyorum. Aksine, Emin Öner tarafından bana gönderilen bir mesajın alıntı yapılarak cevapladığım bir durum var.”