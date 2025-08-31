Haberler

MKE’de Kontrollü Patlama Paniğe Neden Oldu

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda gerçekleştirilen kontrollü patlama çevre sakinlerinde paniğe yol açtı. Olay, Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana geldi.

YANGIN ÇIKTI VE CAMLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

İddialara göre, fabrikanın patlayıcı imha bölümünde yapılan kontrollü patlama sonrası çevredeki otluk alanda yangın çıktı. Patlamanın neden olduğu yüksek ses, çevre halkında korku dolu anlar yaşattı. Ayrıca, bazı evlerin camlarında yüksek ses kaynaklı çatlakların oluştuğu bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

